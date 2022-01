Quirinale: Renzi (Iv), non si può mettere Draghi in panchina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E tuttavia dalle difficoltà denunciate anche da Conte emerge una dato molto serio: a voto segreto Draghi rischia di non essere eletto: "Non scherziamo. Se si porta Draghi come candidato, lo si elegge. Ma da settimane dico che Draghi per sette anni al Quirinale sta in piedi se c'è un'operazione politica di sostegno. Come del resto politica è stata l'operazione che ha mandato a casa Conte e Casalino e svoltare con l'esecutivo Draghi". Ci si continua a girare attorno: Draghi può andare al Quirinale soltanto se si chiude, e bene, sul governo. Si parla di Colao e Cartabia: "Io non credo che ci siano solo quei due candidati, pur pensando tutto il bene possibile di Vittorio e di Marta, due ottime persone e due rilevanti personalità. Penso però che se c'è uno schema di gioco pronto per il dopo, allora l'operazione Draghi è fattibile. Nessuno accetta di perdere un premier così stimato senza avere certezze sul futuro", ha concluso Renzi. (Res)