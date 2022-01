Corea del Sud: esportazioni in crescita del 22 per cento nei primi 20 giorni di gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea (Bok) ha effettuato a gennaio il secondo aumento consecutivo dei tassi di riferimento, portando il tasso chiave dall'1 all'1,25 per cento nel tentativo di frenare le spinte inflazionistiche nella quarta economia dell'Asia. L'aumento dei tassi, previsto dalla maggior parte degli economisti, segue quello analogo effettuato dalla banca centrale sudcoreana lo scorso novembre. L'inflazione ha raggiunto in Corea del Sud i massimi da dieci anni, con un indice dei prezzi al consumo in rialzo del 2,5 per cento. Il governatore della Banca di Corea Lee Ju-yeol, il cui mandato quadriennale scadrà il prossimo marzo, ha dichiarato oggi che la banca sta valutando almeno altri due interventi analoghi sui tassi nel corso del 2022. (segue) (Git)