Usa-Russia: ambasciatore Antonov, Washington riduce questione sicurezza ad Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recenti dichiarazioni di funzionari statunitensi suggeriscono che Washington vorrebbe ridurre la discussione sul tema della sicurezza in Europa alla "famigerata aggressione russa dell'Ucraina". Lo ha affermato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, in vista dell'incontro odierno a Ginevra tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ed il segretario di Stato statunitense Antony Blinken. In risposta alle accuse sull'ammasso di truppe russe vicino ai confini ucraini, Antonov ha affermato che Mosca ha il diritto di decidere da sola dove e come schierare le sue forze armate, nonché di condurre esercitazioni, comprese quelle congiunte con gli alleati. L'ambasciatore ha anche riscontrato una discrepanza tra le affermazioni sulla natura difensiva della Nato e le azioni reali dell'Alleanza. "L'espansione sfrenata del blocco e l'assorbimento di nuovi territori è accompagnata dal dispiegamento di moderne infrastrutture militari in quei Paesi", ha dichiarato il diplomatico. (Rum)