Taiwan: scatta obbligo vaccinale per accesso ai luoghi di intrattenimento

- Taiwan ha introdotto l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per l'accesso ai luoghi di intrattenimento, che a partire da oggi sono accessibili solo alle persone immunizzate con un regime a due dosi inoculate da almeno 14 giorni. Il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, in una nota, ha precisato che il divieto d'accesso riguarda anche i non vaccinati per motivi di salute. La misura si applica a discoteche, locali notturni, bar, pub, saloni di bellezza, saune e case da tè, tralasciando cinema e ristoranti. Le nuove restrizioni sono state introdotte in risposta alla diffusione della variante Omicron del coronavirus e al recente aumento dei nuovi contagi. Il ministro della Salute, Chen Shih-chung, ha annunciato che sanzioni a carico dei trasgressori sono allo studio del ministero degli Affari economici. (Cip)