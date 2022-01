Imprese: per la “Faz”, Fincantieri è un esempio da imitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri è un esempio da imitare, dati i suoi successi nella cantieristica navale e nella costruzione di infrastrutture. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la Germania vede i propri cantieri navali in crisi e ha ponti in pessime condizioni. Fincantieri, invece, sta costruendo nuove di queste strutture “a velocità record in Italia”, mentre “la cantieristica sta andando ancora relativamente bene”. Ponti e altre infrastrutture sono “una gradita opportunità di diversificazione” per l'amministratore delegato del gruppo, Giuseppe Bono. Fincantieri, che ha otto cantieri in Italia e altri dieci fuori dal Paese, ha utilizzato la ricostruzione del viadotto sul Polcevera a Genova “per diversificare verso la costruzione di ponti in acciaio”. Con l'azienda che nel 2020 aveva 92 contratti per le costruzioni di navi e 18 opzioni, “questa diversificazione non nasce per necessità”. Per Bono, si tratta di “un principio di gestione”, ossia distaccare Fincantieri dall'avere principalmente lo Stato come unico cliente. Un'operazione coronata dal successo, con 20 compagnie di crociera tra gli acquirenti del gruppo, che ora costruisce fregate per la marina degli Stati Uniti in questo stesso Paese. (segue) (Geb)