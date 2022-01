Imprese: per la “Faz”, Fincantieri è un esempio da imitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota la “Faz”, dopo il crollo del ponte di Genova, Fincantieri e il suo Ad sono stati tra “coloro che hanno motivato a sopperire alla vergogna nazionale con un'opera di ricostruzione di prim'ordine”. Fincantieri ha acquisito un'impresa di costruzioni in acciaio dismessa a Valeggio per espandere la capacità e ha impiegato due dei propri cantieri navali per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Tredici mesi dopo il crollo del ponte Morandi, la nuova infrastruttura poteva già essere inaugurata. (Geb)