Libia: consigliere Onu Williams discute con ambasciatore Qatar futuro elezioni

- La consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha discusso durante un incontro ieri a Tripoli con l'ambasciatore del Qatar, Khaled al Dosari, della situazione politica in Libia, soprattutto per quanto riguarda il futuro del processo elettorale. Lo ha riferito il quotidiano "Libya observer". Da parte sua, Al Dosari ha espresso il pieno sostegno del governo del Qatar agli sforzi delle Nazioni Unite in Libia, sottolineando l'importanza della necessità di un sostegno forte e unitario della comunità internazionale al popolo libico e al processo elettorale.(Lit)