Hong Kong: Covid, al via vaccinazione bambini tra cinque e undici anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi a Hong Kong possono essere vaccinati i bambini di età compresa tra i cinque agli undici anni. Nel tentativo di aumentare il tasso di vaccinazione di circa il 70 per cento, l’amministrazione della regione speciale cinese ha autorizzato per questa fascia di età la somministrazione del vaccino Sinovac, disponibile su prenotazione nei centri sanitari dei distretti di Chai Wan, Lam Tin, Sha Tin, Tuen Mun e Occidentale e anche in alcuni ambulatori privati. Per la stessa fascia di età sarà utilizzato dal mese prossimo anche il vaccino BioNTech, prenotabile dal 9 febbraio. Sarà somministrato solo in tre strutture: l'Hong Kong Children’s Hospital a Ngau Tau Kok e l'Yuen Chau Kok Sports Centre a Sha Tin dal 16 febbraio e il Gleneagles Hospital a Wong Chuk Hang dal 24 febbraio. Nel tentativo di garantire la sicurezza degli studenti nel quadro di rapida diffusione delle varianti Omicron e Delta del coronavirus, inoltre, Hong Kong sospenderà la didattica in presenza per le scuole secondarie a partire da lunedì, 24 gennaio, fino al prossimo 7 febbraio. In precedenza, il governo aveva già decretato la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole materne e primarie, annunciando restrizioni anche per gli esercizi commerciali.(Cip)