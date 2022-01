Usa-Russia: atteso oggi incontro fra Blinken e Lavrov a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si incontreranno oggi a Ginevra per tenere dei colloqui sulla questione ucraina e le garanzie di sicurezza chieste da Mosca. Il nuovo round negoziale giunge nel mezzo di una rinnovata retorica aggressiva da ambo le parti, dopo che la Russia ha fatto sapere di non ritenere necessari ulteriori colloqui a livello bilaterale con la Nato e il presidente statunitense, Joe Biden, ha usato nuovamente torni duri contro il Cremlino nel corso di una conferenza stampa tenutasi mercoledì sera. Prima di recarsi a Ginevra, Blinken ha dichiarato di non prevedere una svolta nei colloqui, che avrebbe "fatto il punto" sullo stato della situazione attuale ed "esplorato” se è possibile continuare a perseguire una via diplomatica per risolvere la crisi attualmente in corso. (segue) (Res)