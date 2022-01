Libia: portavoce Africom, sosteniamo gli sforzi diplomatici per tenere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando militare statunitense in Africa (Africom) sostiene attualmente gli sforzi diplomatici guidati dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, per il Paese. Lo ha affermato la portavoce di Africom, citata dal quotidiano “Al Sharq al Awsat”, sottolineando che gli Stati Uniti sostengono la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, compreso il ritiro di tutte le forze e combattenti stranieri, secondo i desideri del popolo libico. Il comando ritiene che una soluzione politica sia la via da seguire in Libia e che sostiene gli sforzi diplomatici del dipartimento di Stato degli Stati e dell'ambasciatore Norland con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari quale passo essenziale verso la formazione di un governo nazionale unificato e stabile.(Res)