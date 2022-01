Spagna: sindacati, riforma del lavoro ha ottimi contenuti per attaccare mali cronici mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova riforma del lavoro concordata dal governo spagnolo con le parti sociali ha "ottimi contenuti "per colpire alcuni mali "cronici" del mercato spagnolo. Lo hanno affermato i segretari generali dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt), Pepe Alvarez, e della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, nel corso di un evento online al quale ha partecipato anche il ministro della presidenza Felix Bolanos. Contrariamente a quanto avvenuto con le crisi precedenti, Sordo ha sottolineato che in meno di due anni più persone sono entrate nel mercato del lavoro che prima della pandemia. "Questo è senza precedenti nella storia economica del nostro paese", ha detto il sindacalista. Mentre Alvarez ha detto che per come è strutturata la nuova legge non vede la possibilità che non ci sia "un'ampia maggioranza" al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) che la sostenga. A questo proposito, il segretario della Ugt ha evidenziato che la riforma offre una risposta alla precarietà del mercato del lavoro e se sarà approvata sarà possibile beneficiare dei suoi effetti già nei prossimi mesi. (Spm)