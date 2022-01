Germania-Ue: ministra Ambiente Lemke, nucleare è una fonte tutt'altro che sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia nucleare è “tutt'altro che sostenibile” e la sua inclusione nella tassonomia delle fonti proposta dalla Commissione europea è “un grosso errore”. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Ambiente tedesca, Steffi Lemke. Per l'esponente dei Verdi, il piano dell'esecutivo europeo è “assolutamente sbagliato”, poiché “i fatti sono chiari: il nucleare è una tecnologia ad alto rischio, come hanno dimostrato Chernobyl e Fukushima”. Inoltre, “non esiste un deposito di scorie nucleari altamente radioattive in nessuna parte del mondo e l'energia nucleare non è economicamente redditizia”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lemke si è distanziata dalla linea del governo federale, criticando la sostenibilità delle centrali elettriche alimentate a gas. “Sono convinta che la classificazione come sostenibile nella tassonomia non sia necessaria né per il gas naturale né per l'energia nucleare”, ha evidenziato la ministra dell'ambiente tedesca. Per Lemke, sebbene la Germania dipenderà dal gas per “un breve periodo di transizione", questa fonte “non ha bisogno di un sigillo di sostenibilità a livello dell'Ue”. L'esponente dei Verdi ha poi avvertito che la tassonomia della Commissione europea potrebbe essere danneggiata dall'inclusione del nucleare. Descrivere il nucleare come sostenibile “non è valido sul piano scientifico”. Con l'inclusione di tale fonte, “la tassonomia sarebbe danneggiata, secondo me”, ha infine affermato Lemke. (Geb)