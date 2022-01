Spagna: governo alla ricerca di 21 voti per ottenere approvazione della riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è alla ricerca di 21 voti favorevoli per approvare senza modifiche il testo della riforma del lavoro che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri nel dicembre scorso. Come riferisce il quotidiano "20 Minutos", la votazione al Congresso dei deputati dovrebbe avvenire prevedibilmente il 3 febbraio prossimo. L'esecutivo somma complessivamente 155 seggi (120 del Partito socialista operaio spagnolo e 35 di Unidas Podemos) rispetto ai 176 della maggioranza assoluta. L'esecutivo dovrà compiere, quindi, una delicata scelta tra i partiti indipendentisti Sinistra repubblicana di Catalogna e Eh Bildu (che insieme dispongono di 18 seggi) o di Ciudadanos che attualmente ne ha 3, più quelli di altre formazioni minori. Le richieste dei nazionalisti catalani e baschi porterebbero le associazioni imprenditoriali che hanno sottoscritto l'accordo con il governo fuori dall'accordo avvertendo che non sono disponibili alla possibilità che sia cambiata "una sola virgola". (Spm)