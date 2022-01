Libia: consigliere Onu Williams incontra ambasciatore turco, focus su sostegno percorso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha concordato con l'ambasciatore di Turchia, Kenan Yilmaz, l'importanza di aiutare i libici a lavorare insieme per concordare come andare avanti nel processo politico e tenere le elezioni. Lo ha reso noto la stessa Williams in un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter, affermando di aver incontrato l'ambasciatore Yilmaz ieri a Tripoli. L'incontro si è concentrato sul coordinamento degli sforzi della comunità internazionale a sostegno del percorso politico in Libia. Da parte sua, Yilmaz ha rinnovato il sostegno della Turchia agli sforzi delle Nazioni Unite.(Lit)