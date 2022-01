Sardegna: abbattimento costi energia, Regione chiede soluzioni condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Sardegna, che attraverso l'assessorato dell'industria svolge il ruolo di coordinatore della Commissione energia nazionale della Conferenza delle Regioni, è pronta a fare la sua parte, proponendo soluzioni da condividere con le altre istituzioni regionali per abbattere in maniera significativa i costi dell'energua prima di sottoporle al Governo nazionale". Lo ha assicurato l'assessore regionale all'Industria, Anita Pili, che ieri ha preso parte a un confronto (on line) sul rincaro energetico nell'ambito delle attività del tavolo di 'Agenda Industria', al quale ha partecipato, in rappresentanza del Ministero della Transizione ecologica, la sottosegretaria Vannia Gava. "Le dichiarazioni del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in occasione dell'audizione alla Commissione Industria del Senato, fanno confidare sull'attuazione di una serie di misure, da parte del governo nazionale, che consentiranno di abbattere in maniera significativa i costi dell'energia", ha aggiunto Pili. Dopo la relazione introduttiva di Aurelio Regina (Confindustria Energia Nazionale), hanno partecipato al dibattito, oltre ai componenti di 'Agenda Industria', alcuni esponenti politici e Maurizio Delfanti, direttore generale della società "Ricerca sul sistema energetico". "Il rincaro dell'energia determinerà gravi ricadute sull'economia della Sardegna e tra i primi negativi effetti c'è stata la messa in cassa integrazione di 200 dipendenti della Portovesme – ha aggiunto l'assessore Pili –. Sono necessarie alcune misure strutturali per alleggerire in modo stabile le bollette, sia delle famiglie che delle imprese, per evitare nuovi problemi anche di carattere sociale". (Rsc)