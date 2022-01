Difesa: Russia, schierate due divisioni S-400 in Bielorussia per esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due divisioni russe dei sistemi di difesa aerea a lungo raggio S-400 Triumph sono state schierate in Bielorussia, nell'ambito delle esercitazioni congiunte "Determinazione Alleata-2022". Lo comunica il ministero della Difesa russo, aggiungendo che i sistemi missilistici provengono dal distretto militare orientale. Durante le esercitazioni, che si terranno dal 10 al 20 febbraio, le unità di difesa aerea marceranno in modo combinato sul trasporto ferroviario e in autonomia verso campi di addestramento non rivelati in Bielorussia. All'arrivo nei luoghi in cui verranno svolte le manovre, il personale militare russo effettuerà le operazioni di equipaggiamento e camuffamento delle posizioni di lancio, e guiderà l'addestramento al combattimento nella difesa aerea, nell'ambito del Sistema di difesa aerea regionale unificato di Russia e Bielorussia. (Rum)