Yemen: coalizione militare a guida saudita colpisce siti pirateria Houthi

- La coalizione militare a guida saudita, che dal 2015 affianca l’esercito governativo dell’autorità yemenita riconosciuta contro i ribelli sciiti filo-iraniani di Ansar Allah, gli Houthi, ha dichiarato di aver preso di mira una delle basi usate dagli Houthi per effettuare operazioni di pirateria. Lo riferisce il portale informativo “Al Khaleej”. Da quanto dichiarato, le Forze aeree della coalizione avrebbero colpito un sito usato come base per le operazioni di pirateria nel governatorato di Hodeidah, lo stesso in cui gli Houthi hanno attaccato e sequestrato la nave battente bandiera emiratina “Rawabi”. Non sono stati specificati danni umani o materiali.(Res)