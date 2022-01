Cile: Covid, Pinera chiede maggiore "responsabilità individuale" di fronte a Omicron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il record di contagi toccato giovedì con 12.500 casi è stato il quarto consecutivo della settimana e il primo registro che supera i 10.000 casi dall'inizio della pandemia. In termini percentuali i contagi sono aumentati del 102 per cento in sette giorni e del 354 per cento in due settimane. In questo contesto anche i casi attivi segnano un record, con 67.512 persone che attraversano attualmente l'infezione in tutto il territorio nazionale. Sono 25 invece i decessi notificati nelle ultime 24 ore, per un totale di 39.456 vittime attribuibili alla Covid-19. Il tasso di positività delle ultime 24 ore pure cresce all'11,69 per cento, con 12.500 contagi rilevati su un totale di oltre 110 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. (Abu)