Colombia: Betancourt su presidente Duque, "sequestrato dalla corruzione" (4)

- La pre-candidata del Cce non ha mancato di fare riferimento al suo sequestro. "Porto la Colombia nel mio cuore in un modo diverso, perché la mia vita è stata diversa. È un percorso di dolore, ma anche di speranza e di fede, che è stato vissuto anche da milioni di colombiani che, come me, non si sono arresi", ha dichiarato. Betancourt fu rapita dalle Farc il 23 febbraio 2002 a San Vicente del Caguán mentre stava facendo campagna elettorale come candidata del partito dei Verdi alle elezioni presidenziali. Fu liberata dalle forze di sicurezza colombiane solamente sei anni e mezzo dopo, il 2 luglio 2008. (segue) (Vec)