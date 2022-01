Messico-Usa: Pemex annuncia acquisto raffineria Deer Park in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di stato del Messico, Pemex, ha annunciato ufficialmente l'acquisto per circa un miliardo di dollari del 50,005 per cento della raffineria Deer Park (in Texas) dalla Shell. Lo ha comunicato giovedì il direttore di Pemex, Octavio Romero Oropeza, al termine di otto mesi di trattative sottolineando che con questa manovra lo Stato messicano ottiene il controllo assoluto della raffineria. Già eseguito, riferisce il quotidiano "Milenio", anche il rimpasto all'interno del consiglio di amministrazione di Deer Park, che adesso sarà integrato da Ulises Hernandez Romano, come direttore generale; Victor M. Navarro Cervantes, come direttore di pianificazione e sviluppo; Marcos M. Herrería Alamina, come direttore amministrativo; Jorge Basaldúa Ramos, come responsabile della transformazione industriale; e Manuel Flores Camacho, direttore generale di Pmi Nordamerica. (segue) (Mec)