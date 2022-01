Giappone-Usa: Biden e Kishida inaugureranno un nuovo formato di dialogo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, concorderanno il lancio di periodici colloqui ministeriali in materia di economia e ambiente in occasione del summit in videoconferenza tra i due leader, in programma oggi, 21 gennaio (ora Usa). Lo riferiscono fonti governative del Giappone menzionate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'obiettivo dell'iniziativa è di ampliare ulteriormente l'ambito del coordinamento strategico tra i due alleati per meglio contrastare l'ascesa della Cina. La nuova cornice di dialogo, simile per struttura a quella delle ministeriali "2+2" in materia di sicurezza, coinvolgerà i ministri degli Esteri e dell'Industria del Giappone, e i segretari di Stato e del Commercio degli Stati Uniti. Tra le questioni di competenza del nuovo formato di dialogo economico figureranno, tra gli altri, gli investimenti infrastrutturali, la sicurezza economica, le energie rinnovabili, il commercio e altro. L'apertura di un nuovo dialogo economico regolare conferirà una nuova dimensione alla visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto" promossa da Stati Uniti e Giappone nell'Asia-Pacifico, principale teatro del confronto strategico con la Cina. (segue) (Git)