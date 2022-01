Giappone: Covid, approvata somministrazione vaccino Pfizer ai bambini dai 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha approvato oggi, 21 gennaio, la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di Pfizer ai bambini di età compresa tra cinque e 11 anni, mentre nel Paese il numero dei contagi continua ad aumentare a causa della rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus. Il vaccino di Pfizer è il primo contro il Covid-19 approvato nel Paese per i bambini dai cinque anni, che in Giappone sono circa otto milioni. Le somministrazioni inizieranno su base volontaria già dal mese di marzo, dopo che il ministero della Salute avrà definito una serie di linee guida specifiche per quella particolare fascia demografica. Nel paese prosegue anche tra gli esperti il dibattito in merito all'opportunità di vaccinare i bambini dai cinque anni; il ministero della Salute non ha ancora deciso se emettere una raccomandazione ufficiale, come invece ha già fatto per tutte le fasce demografiche dai 12 anni. (segue) (Git)