Ucraina: il leader dei Repubblicani al Senato Usa McConnell chiede di armare Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti dovrebbero armare massicciamente l'Ucraina, all'indomani delle dichiarazioni del presidente Joe Biden in merito al rischio di una invasione di quel Paese centro-europeo da parte della Russia. McConnell ha fatto riferimento alle parole del presidente Usa, che ha segnalato divisioni all'interno della Nato in merito alla risposta da adottare nel caso di un eventuale attacco russo: "Spero che Vladimir Putin non fraintenda il messaggio: nessuna incursione in Ucraina è accettabile", ha dichiarato McConnell nel corso di una intervista a "Fox News". Secondo il leader repubblicano, gli Usa dovrebbero rinforzare il messaggio fornendo a Kiev armi anticarro e missili terra-aria come deterrente contro i mezzi corazzati e gli elicotteri dell'Esercito russo. "Ci stanno mettendo alla prova, per vedere se intendiamo davvero dar seguito alle parole per impedire loro di accaparrarsi un altro pezzo di Stato sovrano", ha detto McConnell. "Queste cose non accadevano dalla Seconda guerra mondiale. Non credo che Vladimir Putin comprenda il concetto di sovranità", ha aggiunto il leader dei senatori repubblicani. Secondo McConnell, la priorità degli Stati Uniti dovrebbe essere quella di "assicurarci che gli ucraini dispongano degli strumenti per infliggere danni gravi a qualsiasi unità militare russa che attraversi il confine. In secondo luogo, dobbiamo minacciare - e attuare, se necessario - sanzioni economiche quali la Russia non ha mai subito prima d'ora". (Nys)