Usa: le società di lobbying incassano utili record nel 2021

- La maggior parte delle società di lobbying attive negli Stati Uniti hanno incassato utili record lo scorso anno, grazie alle loro attività di influenza dell'ambiziosa agenda di spesa del presidente Joe Biden. E' quanto emerge dai dati consultati dal quotidiano "The Hill". La spesa nelle attività di Lobbying a Washington aveva già toccato valori record nel 2020, dopo l'autorizzazione da parte del Congresso di migliaia di miliardi di dollari di spesa pubblica in risposta alla Pandemia. L'assunzione del controllo del Congresso federale e della Casa Bianca da parte dei Democratici, però, ha spinto l'industria delle influenze (la cosiddetta "K Street", da una strada di Washington dove si concentrano le sedi di alcune delle maggiori società di lobbying) verso nuove vette. "The Hill" menziona la società Brownstein, che lo scorso anno ha guadagnato 56,3 milioni di dollari tramite attività di lobbying, in crescita del 14 per cento rispetto al 2020. Un altro grande nome di K Street, Akin Gump Strauss Hauer & Feld, ha incassato grazie alle attività di promozione degli interessi privati 53,4 milioni di dollari nel 2021. I lobbisti sono riusciti ad ottenere modifiche favorevoli al settore privato a quasi tutte le singole voci dei piani di spesa sociale e climatica promossi dai Democratici e dal presidente Biden, agevolati anche dalla sparuta minoranza dei Democratici al Congresso. (Nys)