Malesia: Covid, riaprono le vendite di biglietti per i collegamenti con Singapore

- Le autorità della Malesia hanno autorizzato la ripresa delle vendite di biglietti per i collegamenti aerei e terrestri con Singapore, sospesi sino a ieri, 20 gennaio, a causa della propagazione della variante Omicron del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute della Malesia. La decisione segue una valutazione congiunta del rischio epidemiologico in entrambi i Paesi; la Malesia ha importo per il momento un sistema di quote per la vendita dei biglietti, al fine di limitare il flusso di persone attraverso il confine. (Fim)