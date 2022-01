Egitto: Banca centrale offre buoni del Tesoro per 1,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha emesso oggi buoni del Tesoro per un valore di 20 miliardi di sterline egiziane (1,2 miliardi di dollari) a un tasso di interesse compreso tra l’11,8 per cento e il 13,2 per cento. Lo rendono noto alcuni dati diffusi oggi dalla Banca centrale. I buoni emessi saranno di due tipologie: 13 miliardi di sterline con scadenza a 182 giorni; 7 miliardi di sterline con scadenza a 364 giorni.(Cae)