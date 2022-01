Quirinale: fonti Pd, non voteremo candidato centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Siccome “tutta l'ipotesi di assalto al Colle da parte del centrodestra è stata costruita sulla fake news che i numeri dessero loro un diritto di prelazione, noi ribadiamo l'indisponibilità a prestarci a questo gioco. Non voteremo un candidato di centrodestra. Voteremo un presidente super partes, come i numeri di questo Parlamento senza maggioranza impongono”. E’ quanto riferiscono fonti del Nazareno. "L’aspettativa che si sta creando per l'annuncio dell'endorsement di Berlusconi su nomi di centro destra a seguito della sua attesa rinuncia non è una questione che ci riguarda. Riguarda forse il centrodestra, non noi”, proseguono le stesse fonti. (Rin)