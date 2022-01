© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per domani mattina alle 11,15 la riunione del Consiglio dei ministri. Come consuetudine, prima del Cdm si riunirà la cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. All'ordine del giorno della riunione dovrebbero esserci il provvedimento per contenere il caro bollette e quello per gli interventi a sostegno dei settori economici ancora in difficoltà a causa della pandemia. (Rin)