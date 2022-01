Ucraina: Usa autorizzano paesi baltici a fornire armi statunitensi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno dato l'approvazione a tre paesi baltici membri della Nato affinché inviino armi di fabbricazione Usa in Ucraina. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando funzionari statunitensi. La decisione consentirà a Estonia, Lituania e Lettonia di inviare armi anticarro Javelin e sistemi di difesa aerea Stinger alle forze ucraine. L'amministrazione del presidente statunitense, Joe Biden, ha anche notificato al Congresso che intende fornire a Kiev cinque elicotteri da trasporto Mi-17. "Gli Stati Uniti e i loro alleati e partner si accingono ad accelerare la loro assistenza alla sicurezza in Ucraina", ha affermato un portavoce del dipartimento di Stato, che ha rifiutato di discutere i dettagli delle spedizioni dagli stati baltici. "Siamo in stretto contatto con i nostri partner ucraini e i nostri alleati della Nato su questo e stiamo utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione in materia di sicurezza disponibili per aiutare l'Ucraina a rafforzare le sue difese di fronte alla crescente aggressione russa", ha aggiunto il portavoce.(Nys)