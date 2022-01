Usa: aborto, Corte suprema respinge nuovo tentativo di bloccare legge Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un nuovo tentativo da parte degli istituti che forniscono servizi di interruzione di gravidanza di bloccare il divieto di aborto approvato in Texas, per il quale non può essere praticato se non entro le prime sei settimane di gravidanza. L'ordinanza del tribunale è l'ultima battuta d'arresto per coloro cercano di sfidare la legge, cinque mesi dopo dalla sua entrata in vigore, ponendo fine alla maggior parte degli aborti nel secondo Stato più grande del paese. Il mese scorso, la Corte Suprema ha nuovamente consentito alla legge di rimanere in vigore e in questo caso si è espressa contro il ricorso con il voto favorevole di sei giudici su nove.(Nys)