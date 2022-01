Colombia: Betancourt su presidente Duque, "sequestrato dalla corruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pre-candidata alla presidenza della Colombia, Ingrid Betancourt, nota per essere stata a lungo sequestrata dalla guerriglia rivoluzionaria Farc, ha dichiarato che l'attuale capo di Stato, Ivan Duque, è invece "un uomo sequestrato dal sistema di corruzione" che imperversa nel Paese. Lo ha detto in un'intervista rilasciata alla rivista "Semana" dove, pur affermando di non aver votato per Duque alle precedenti elezioni, ha dichiarato di aver nutrito delle aspettative di cambiamento e di essere rimasta "immensamente delusa" dall'attuale governo. Betancourt, oggi candidata per la Coalizione centro speranza (Cce), ha identificato nei "legami sporchi e oscuri" di Duque con personaggi legati al paramilitarismo e al narcotraffico il principale problema del governo. (segue) (Vec)