Colombia: Betancourt su presidente Duque, "sequestrato dalla corruzione" (2)

- Betancourt si è quindi detta fiduciosa di poter "mobilitare i colombiani ad un cambiamento" e di poter passare lo scoglio delle primarie del Cce che si terranno il 13 marzo e dove si misurerà con altri cinque pre candidati: Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galan, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya e Alejandro Gaviria. Secondo Betancourt "la Colombia da decenni è costretta a scegliere tra due cattive opzioni, una di estrema destra e una di estrema sinistra che si annientano tra loro in una lotta esclusivamente per il potere". "Questa è la principale ragione della mia candidatura e di una coalizione come quella di cui faccio parte, composta da gente che ha lottato contro questo sistema e ha pagato, come me e il resto dei 51 milioni di colombiani", ha concluso. (segue) (Vec)