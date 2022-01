Messico-Usa: Pemex annuncia acquisto raffineria Deer Park in Texas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 dicembre il governo degli Stati Uniti aveva dato il via libera alla vendita del 50 per cento della raffineria sita in Texas, un evento celebrato dallo stesso presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "È un acquisto che il governo del Messico fa di una raffineria, qualcosa di storico, l'approvazione del governo degli Stati Uniti è unìottima notizia", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, aveva da parte sua presentato la lettera con cui la Commissione investimenti esteri degli Usa (Cfius) certificava la bontà dell'operazione, segnalando che non esistono pericoli alla sicurezza nazionale. L'operazione, che alcuni investitori Usa hanno cercato di bloccare ritenendola contraria agli interessi Usa, permette la cessione a Pemex del 50,005 per cento delle azioni oggi in mano a Shell. (segue) (Mec)