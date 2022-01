Messico-Usa: Pemex annuncia acquisto raffineria Deer Park in Texas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale della Pemex, Octavio Romero, ha segnalato che il governo stanzia 1,19 miliardi di dollari per l'acquisto, comprensivi della quota oggi in mano alla compagnia anglo olandese e dei 596 milioni di dollari di debito pendenti. "Si paga ciò che spetta alla Shell e a Pemex perché la raffineria entri in possesso del paese totalmente libera da debiti. "Ora la Pemex e il paese sono padroni della raffineria di Deer Park e questo permetterà che tutti i combustibili siano proprietà del popolo del Messico per soddisfare il programma di autosufficienza energetica promosso dal presidente", ha sottolineato Oropeza. (segue) (Mec)