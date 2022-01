Messico-Usa: Pemex annuncia acquisto raffineria Deer Park in Texas (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo il presidente Lopez Obrador ripete che l'acquisto permetterà di procedere spediti verso l'autosufficienza energetica. La raffineria, di cui la compagnia petrolifera statale Pemex (Petroloes Mexicanos) si appresta a comprare il cento per cento delle azioni, "ci permetterà di processare 340mila barili", ha detto Lopez Obrador pronto a garantire che il Messico, che oggi importa il 60 per cento della benzina, potrà fare da solo. "E questo, ripeto, significa autosufficienza, significa sicurezza nazionale perché non siamo dipendenti da nessuno e, altra cosa molto importante, che non aumenteranno i prezzi del combustibile. Il capo dello Stato, che fa del rilancio della produzione energetica nazionale uno dei punti principali della propria agenda politica, ha ricordato la spesa compiuta per modernizzare le altre sei raffinerie esistenti e il progetto di costruzione della settima struttura, quella che sorgerà nei pressi del porto petrolifero di Dos Bocas, nello stato orientale di Tabasco. (Mec)