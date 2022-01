Giappone-Usa: Biden e Kishida inaugureranno un nuovo formato di dialogo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà un incontro in formato virtuale con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida oggi, 21 gennaio. Lo ha reso noto la Casa Bianca, dopo la decisione di cancellare l'incontro in presenza a Washington inizialmente pianificato per questo mese, a causa della pandemia di coronavirus. "L'incontro evidenzierà la forza dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone, che costituisce la pietra di volta della pace, della sicurezza e della stabilità nell'Indo-Pacifico e nel mondo", afferma una nota della Casa Bianca. "Il presidente Biden intende lavorare con il primo ministro Kishida per far avanzare la nostra comune visione di un Indo-Pacifico libero e aperto, e per ampliare ulteriormente la nostra cooperazione su questioni critiche come la lotta alla Covid-19, il mutamento climatico e le nuove tecnologie, anche tramite il Quad", aggiunge la nota, riferendosi al nuovo meccanismo di cooperazione che include anche India e Australia. (Git)