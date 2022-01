Argentina: governo su debito Fmi, attuale programma non consente prosieguo programmi sociali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez ha quindi insistito sul fatto che "l'Fmi ha una quota di responsabilità" per l'attuale situazione, così come emerso in parte anche dal rapporto di valutazione "ex-post" effettuato dallo stesso Fmi sul programma Sba concesso nel 2018 al governo dell'ex presidente Mauricio Macri. In questo senso Fernandez ha ricordato come lui stesso, in una riunione tenuta in qualità di candidato alla presidenza con l'allora delegato regionale dell'Fmi, Alejandro Werner, avesse avvertito già nel 2019 "come il prestito stesse sfumando attraverso la fuga di capitali". "Quella riunione fu pubblica e facemmo anche un comunicato", ha affermato l'attuale presidente, sottolineando che "nonostante questo venne poi elargita una ulteriore tranche da 5 miliardi di dollari". Fernandez ha quindi insistito sul fatto che l'obiettivo del suo governo è quello di continuare a "mettere in ordine l'economia". (segue) (Abu)