Siria: militanti Stato islamico attaccano prigione ad Al Hasaka, fuggiti 20 detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni militanti dello Stato islamico (Is) hanno attaccato la pigione di Ghweran ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria, e 20 membri dell’Is sono riusciti a fuggire dal centro di detenzione. Lo rende noto l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale i miliziani avrebbero attaccato la prigione con un’autobomba e fatto esplodere tre serbatoi di carburante. Le fonti hanno riferito che aerei della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico hanno iniziato a sorvolare l’area per sostenere le forze di sicurezza che circondano il centro di detenzione. L'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ha rivelato che alcuni membri delle Forze di sicurezza interna (anche note come Asayish) e delle Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi) sarebbero rimasti feriti nell’esplosione. (Res)