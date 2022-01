© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: prosegue la discussione su Dup e bilancio previsionale 2022-2024. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare con accesso consentito solo ai consiglieri, ma è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale - Ore 10:00- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si recherà in VIII Municipio in visita al Bibliopoint aperto presso il coworking Industrie Fluviali, via del Porto fluviale n. 35 - Ore 16- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si recherà in VIII Municipio in visita al Giardino Antonio Pisino, via Pellegrino Matteucci n. 86 – Ore 16:20- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si recherà in VIII Municipio in visita al Centro anziani ex Mercati generali di Ostiense, via Francesco Negri n. 6 – Ore 16:45- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si recherà in VIII Municipio in visita al Polo Museale Atac, via Bartolomeo Bossi n. 7 – Ore 17:15 (segue) (Rer)