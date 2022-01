© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti insieme all'Assessora regionale all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati, e all'Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli presentano la seconda edizione del bando Bonus Lazio KM0. L'evento si svolge a Roma, Museo della Cucina, Via dei Cerchi, 87 – Ore 11VARIEXXI Congresso regionale della Fisascat-Cisl Lazio: "Reazioni Future". Occasione per fare il punto sullo stato attuale del turismo, del commercio, della ristorazione, dei servizi e della vigilanza privata e per tracciare le linee guida delle azioni da mettere in campo a Roma e nel Lazio. Relazione del Segretario generale, Stefano Diociaiuti. Intervento del Segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. Le conclusioni affidate al Segretario generale aggiunto della Fisascat-Cisl, Vincenzo dell'Orefice. Presso il Carpegna Palace Hotel in via Aurelia, 481 a Roma – Ore 9:30. (segue) (Rer)