- “Non c’è spazio per la violenza in democrazia e chi la coltiva va combattuto: solidarietà piena al ministro Orlando, occorre una grande unità nell’evitare anche solo toni violenti”: E’ quanto si legge in una nota di Confindustria. Gli imprenditori “che ricevono minacce e proiettili sanno per primi che cosa significhi ritrovarsi nel mirino di persone sconsiderate”, conclude Confindustria.(Rin)