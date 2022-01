Cile: Covid, Pinera chiede maggiore "responsabilità individuale" di fronte a Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha rassicurato la popolazione che il governo ha "rafforzato il sistema di salute, aumentando il numero di Unità di terapia intensiva (Uti), così come il sistema di rilevamento dei contagi attraverso i tamponi pcr". "Siamo a un livello record di tamponi per il nostro Paese per poter affrontare al meglio la nuova ondata di Omicron", ha aggiunto. Il capo di Stato ha quindi sottolineato che grazie all'estesa campagna di vaccinazione della popolazione, una delle più avanzate al mondo, il numero di ricoveri nelle Uti si mantiene stabile nonostante l'aumento della curva di contagi. Stesso discorso vale per i decessi, che si mantengono per adesso stabili. "Siamo preparati ad affrontare un aumento dei contagi", ha quindi rassicurato Pinera. (segue) (Abu)