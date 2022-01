Usa: Senato verso discussione legge antitrust per colossi tecnologia e digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge metterebbe effettivamente al bando una serie di comportamenti che i senatori descrivono come anticoncorrenziali, come Amazon che assorbe i dati dai venditori sulla sua piattaforma per poi copiarne i prodotti o Google che dà la priorità ai propri servizi rispetto ai rivali nei risultati di ricerca. Klobuchar ha affermato in un’intervista che il disegno di legge riflette una crescente consapevolezza che le leggi sulla concorrenza, come lo Sherman Act del 1890 – che vieta gli accordi anticoncorrenziali e i tentativi di monopolizzare i mercati – devono essere aggiornate per l’era digitale. “Se ci fosse stato Internet quando il senatore Sherman rappresentava l’Ohio al Senato, forse sarebbe stato incluso”, ha affermato la senatrice in riferimento a John Sherman, il legislatore statunitense che diede il nome alla storica legge antitrust. Lo scopo della legislazione era quello di impedire che si formassero grandi concentrazioni industriali in grado di condizionare il libero mercato. In quel caso il principale obiettivo dell’amministrazione Usa riguardava il sistema ferroviario e i settori produttivi ad esso contigui. Oggi nel mirino delle autorità ci sono soprattutto i colossi tecnologici, detti anche “Big Tech”, come Google, Twitter e Facebook, ma anche giganti del settore alimentare e delle infrastrutture. (Nys)