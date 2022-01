Colombia: Betancourt su presidente Duque, "sequestrato dalla corruzione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A vent'anni dalla campagna elettorale brutalmente interrotta con il suo sequestro a opera delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), Ingrid Betancourt rilancia la sua candidatura alle elezioni presidenziali, in programma il prossimo maggio. In un breve discorso pronunciato ieri, la candidata dalla Coalizione centro speranza (Cce), che riunisce le istanze centriste, ha ufficializzato la sua candidatura, che dovrà essere avallata nelle primarie previste il 13 marzo. "Oggi sono qui per terminare quello che ho iniziato", ha detto Betancourt nel suo discorso. "Abbiamo avuto solo cattive opzioni, estrema destra ed estrema sinistra, ora è arrivato il momento di avere una buona opzione, l'opzione del centro", ha detto. (segue) (Vec)