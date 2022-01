Messico-Usa: Pemex annuncia acquisto raffineria Deer Park in Texas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria può lavorare 340mila barili di greggio al giorno per produrre 131mila barili di benzine, 89mila di diesel, 21mila di turbosina (il combustibile utilizzato soprattutto per gli aerei) e 61mila barili di altri prodotti. Con una capacità dell'80 per cento, Deer Park è la 16esima raffineria per grandezza tra le 129 presenti nel territorio Usa. La struttura è inoltre dotata della logistica utile a trasportare il prodotto finito in Messico: via treno a punti di smistamento negli Stati di Chihuahua e Taumalipas, e via nave al porto di Tuxpan. Deer Park è un complesso di 9 milioni di metri quadrati che ospita una raffineria e un impianto petrolchimico. Pemex diventa proprietario solo della prima struttura. Nel 1993 le due aziende hanno avviato la partnership per operare la raffineria, usata dal messico per processare parte del "Maya", greggio più pesante della media. (segue) (Mec)