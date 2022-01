Usa-Giappone: Washington e Tokyo riaffermano impegno contro proliferazione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, radicati per sempre nella memoria del mondo, servono a ricordarci che il record di 76 anni senza l’uso di armi nucleari deve essere mantenuto. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto di Washington e Tokyo. Il Giappone e gli Stati Uniti riaffermano in toto il loro impegno nei confronti del Trattato di non proliferazione, che da 51 anni dall'entrata in vigore è la pietra angolare della non proliferazione nucleare e del disarmo. L’accordo ha consentito di ridurre drasticamente le scorte nucleari e fungerà da base essenziale per il futuro disarmo nucleare. L’intesa ha inoltre facilitato la cooperazione per condividere i benefici dell’utilizzo pacifico dell'energia nucleare.(Nys)