Giustizia: Maria Masi eletta prima presidente donna del Consiglio nazionale forense (2)

- Maria Masi è avvocata dal 1997 e cassazionista dal 2011. Nel 2015 è stata eletta dal distretto di Corte d'appello di Napoli al Cnf dove è riconfermata alle ultime elezioni forensi per il quadriennio 2019 - 2022. In precedenza Masi è stata per due mandati, fino al 2012, consigliera e poi presidente dell'Ordine degli avvocati di Nola. È sposata e ha due figli, una femmina e un maschio. Il plenum dei 34 consiglieri ha votato le cariche vacanti dell'ufficio di presidenza: oltre alla designazione di Masi come presidente, sono stati nominati vicepresidenti Francesco Greco, già presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo e Patrizia Corona, già Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine. Restano immutati gli altri ruoli: consigliera segretaria è l'avvocata Rosa Capria del Foro di Pisa e consigliere tesoriere l'avvocato Giuseppe Iacona del Foro di Caltanissetta. (Com)