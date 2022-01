Argentina: governo su debito Fmi, attuale programma non consente prosieguo programmi sociali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente argentino arrivano proprio mentre all'interno dell'istituzione di credito multilaterale con sede a Washington si procede al ricambio di alcune delle principali figure incaricate di portare avanti il negoziato. Il brasiliano Ilan Goldfajn si è infatti insediato lunedì come nuovo responsabile dell'Fmi per l'emisfero occidentale proprio al posto di Werner, che ha lasciato il suo incarico l'anno scorso. Goldfajn, ex presidente della Banca centrale del Brasile durante la presidenza di Michel Temer, se da una parte è considerato un economista ortodosso, conosce bene per esperienza diretta la realtà e le peculiarità dell'Argentina sia dal punto di vista politico che economico. Insieme a Golfajn, entra in carica come nuovo rappresentante dell'Fmi in Argentina l'inglese Ben Kelmanson al posto del giamaicano Trevor Alleyne. (segue) (Abu)