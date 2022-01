Argentina: governo su debito Fmi, attuale programma non consente prosieguo programmi sociali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha affermato di recente il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, l'accordo per la ristrutturazione del credito Stand By non procede a causa di una sostanziale differenza di vedute con alcuni dei principali azionisti dell'Fmi sul programma macroeconomico che dovrà sostenere il nuovo piano. In particolare il nodo da sciogliere riguarderebbe i tempi di riduzione del deficit, condizione imprescindibile per l'istituzione di credito multilaterale. Buenos Aires sta cercando di convincere i soci più scettici, e tra questi figurerebbero in primis proprio gli Usa, della necessità di un piano di riduzione graduale del deficit che permetta allo Stato argentino di proseguire nelle politiche di sostegno alla ripresa piuttosto che adottare un programma ortodosso di ordinamento dei conti pubblici che, secondo Guzman, porterebbe a una nuova ed inevitabile recessione. (segue) (Abu)