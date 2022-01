Colombia: Betancourt su presidente Duque, "sequestrato dalla corruzione" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un recente sondaggio realizzato dalla società di indagini di mercato colombiana Invamer Gustavo Petro, ex guerrigliero e leader del partito di sinistra Colombia Humana, è in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali del 29 maggio. Una tendenza che si inserisce in un quadro di crescente polarizzazione del voto in America Latina in favore degli esponenti più radicali dello spettro politico e di una generale difficoltà per i governi in carica a farsi riconfermare. Già sindaco di Bogotà, Gustavo Petro è stato negli anni '80 membro del gruppo guerrigliero M-19, poi confluito nel partito politico Alianza Democrática M-19. Il leder di sinistra è già stato candidato a due elezioni presidenziali, nel 2010 e nel 2018, quando perse al ballottaggio con il presidente in carica Ivan Duque (Vec)